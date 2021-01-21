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«Газпром» вынудил Европу покупать газ по высоким ценам 

Лера Букина 1 час назад
«Газпром» вынудил Европу покупать газ по высоким ценам
Фото: РИА Новости
«Газпром» продолжает «сушить» газовый рынок Европы. Несмотря на колоссальный рост стоимости газа в Европе, «Газпром» не только не наращивает физические поставки, но и уменьшает их на украинском направлении транзита, пишет «Коммерсант».
Увеличение объемов продаж происходит благодаря подъему газа из хранилищ «Газпрома» в Европе. Согласно данным AGSI, в последние две недели суммарный отбор газа из хранилищ в Европе близок к рекордному уровню в 1 млрд кубометров в сутки, и их заполненность уже рухнула до 59%.
Также российская компания стремится поддерживать высокие цены на спотовом рынке Европы, перестав продавать газ со своей электронной торговой площадки для поставки в ближайшие месяцы. Отмечается, что такая стратегия поможет избежать резкого падения цен в ближайшие месяцы, когда, согласно ожиданиям аналитиков, спрос на газ в Азии упадет, и высвободившиеся объемы СПГ придут в Европу.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 19 января заявил, что показатели объема экспорта второго полугодия являются хорошими, отметив, что цены стали приходить в норму.
Газа в европейских подземных хранилищ газа хватает сейчас на чуть более 70 дней, считает аналитик по газу центра энергетики МШУ Сергей Капитонов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» может заполнить альтернативный газопровод в Европу.
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Комментарии 3
Компании , Экономика , Алексей Миллер , Сергей Капитонов , Владимир Путин , Газпром , Европарламент
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