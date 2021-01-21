"Враждебные действия в отношении участников строительства "Северного потока", именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного "легитимного", как они считают, поставщика, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения", — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что угрозы применить "дискриминационные инициативы" давно вызывают возмущение не только у Москвы, "но и в официально-деловых и общественных кругах большинства европейских столиц".

"Мы еще раз хотим констатировать: противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене, по-моему, это уже аксиома", — подчеркнула она.

Проект "Северный поток — 2"

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте, строительство приостановилось: швейцарская Allseas , занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта.