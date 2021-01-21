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В МИД прокомментировали новые санкции США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
МИД обвинил США во враждебных действиях в отношении «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
фициальный представитель МИД Мария Захарова назвала американские санкции против трубоукладчика "Фортуна", который участвует в завершении строительства "Северного потока 2", и владеющей им компании "КВТ-Рус" неприкрытым игнорированием норм добросовестной конкуренции.

"Враждебные действия в отношении участников строительства "Северного потока", именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного "легитимного", как они считают, поставщика, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения", — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что угрозы применить "дискриминационные инициативы" давно вызывают возмущение не только у Москвы, "но и в официально-деловых и общественных кругах большинства европейских столиц".

"Мы еще раз хотим констатировать: противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене, по-моему, это уже аксиома", — подчеркнула она.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва: их власти считают проект политическим.
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте, строительство приостановилось: швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта.
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Компании , Мария Захарова , Газпром , МИД , ЕС , Shell
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