Сбербанк намерен запустить криптовалюту «сберкоин» 

Сбербанк собирается запустить собственную криптовалюту — сберкоин. Запуск сберкоина планируется к весне, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе», — приводит агентство «Прайм» слова Попова.

По его словам, банк технологически готов к выпуску и работе с криптовалютой и надеется на то, что заявка будет одобрена.

Новую технологию в первую очередь планируется применять в области цифровых векселей.

«Самое простое применение — цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности», — отметил Попов.

Ранее «Рамблер» писал, что почти 47% россиян одобрили введение цифрового рубля. 57% респондентов заявили, что цифровой рубль в будущем станет основным платежным средством.