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Сбербанк намерен запустить криптовалюту «сберкоин» 

Вероника Полынина 16 минут назад
Сбербанк намерен запустить криптовалюту «сберкоин»
Фото: РИА Новости
Сбербанк собирается запустить собственную криптовалюту — сберкоин. Запуск сберкоина планируется к весне, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе», — приводит агентство «Прайм» слова Попова.

По его словам, банк технологически готов к выпуску и работе с криптовалютой и надеется на то, что заявка будет одобрена.
Новую технологию в первую очередь планируется применять в области цифровых векселей.

«Самое простое применение — цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности», — отметил Попов.

Ранее «Рамблер» писал, что почти 47% россиян одобрили введение цифрового рубля. 57% респондентов заявили, что цифровой рубль в будущем станет основным платежным средством.
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Комментарии
Компании , Анатолий Попов , Сбербанк России , Центральный банк России
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