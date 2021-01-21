Байден в пику Трампу отменил строительство Keystone XL

Один из первых указов нового президента США Джозефа Байдена оказался неожиданным — запрет строительства нефтепровода Keystone XL. Проект пал жертвой политических интриг, считают эксперты. Но проблема не только в этом. Сейчас трубопроводный способ поставок сырья испытывает проблемы во всем мире, страны переходят к "зеленой повестке". Россия уже в ближайшее время может ощутить на себе последствия жесткого углеродного регулирования.

США прекращают строительство нефтепровода Keystone XL, следует из указа нового президента США. Как сообщает Reuters со ссылкой эксперта по энергетической и экологической политике Центра американского прогресса в Вашингтоне Кристи Голдфусс, энергетическая стратегия новой администрации Джозефа Байдена будет иной, чем при президента Дональде Трампе

Стратегия будет заключаться в том, чтобы по возможности отказываться от долгосрочных и дорогостоящих нефтегазовых проектов.

А нефтепровод Keystone XL как раз такой и есть. Буквы XL в его названии говорят о масштабности проекта. Его протяженность 1,9 тыс. км и мощность — 800 тысяч баррелей в сутки.

По параметру долгосрочности он тоже проходит — решение о его строительстве было принято еще в 2008 году, но до сих пор не реализовано. В 2012 году на фоне протестов экологов тогдашний президент США Барак Обама отклонил заявку на строительство этого нефтепровода. Обама считал, что этот проект противоречит национальным интересам США.

Байден порадовал Обаму

Трамп, став президентом, распорядился возобновить проект Keystone XL. Он считает, что это даст возможность увеличить производство и экспорт нефтепродуктов и создаст 28 тысяч новых рабочих мест.

Но воспротивилась судебная система США. Инициатору строительства нефтепровода канадской компании TransCanada приходилось несколько раз менять маршрут трубы, но экологи всякий раз добивались отмены этих планов.

В итоге Байден, как отмечают американские эксперты, в пику Трампу вернул проект на исходную точку, то есть, похоронил его — как минимум, на время своего президентства.

При этом Keystone XL — это лишь часть уже действующего нефтепровода Keystone, заработавшего еще в 2010 году. Его начальная точка — в Канаде, на месторождении битуминозных песков Атабаска. Нефтепровод должен был доставлять «черное золото» из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в США, штат Техас, на берегу Мексиканского залива.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил неудовольствие решением Байдена о сворачивании проекта.

Ранее был по иску индейских племен был закрыт нефтепровод Dakota Access.

Газовые проекты, которые продвигал президент Трамп, также потерпели неудачу, напоминают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Прошлым летом американские компании Duke Energy и Dominion Energy объявили о закрытии тысячекилометрового газопровода Atlantic Coast Pipeline (Западная Вирджиния — Северная Каролина).

Георгий Сафонов. Поставки углеводородов, в том числе по трубопроводному транспорту, в ближайшие годы окажутся под все более жестким давлением в связи с мерами климатической и экологической политики многих стран, уверен директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ

«Байден уже объявил о стремлении к климатической нейтральности к 2050 году. Его план предусматривает решительные меры по сокращению выбросов углерода, снижению потребления ископаемого топлива почти до нуля, инвестиции в размере $5 трлн в ближайшее десятилетие», — говорит Сафонов, а строительство нефтепровода Keystone XL, равно как и реализация других нефтегазовых проектов, противоречат этим целям.

Похожая ситуация и в Евросоюзе , Японии, Южной Корее, Канаде, утвердивших стратегическую цель — «ноль нетто-выбросов» к 2050 году, у Китая обозначен более щадящий срок — к 2060 году, добавляет Сафонов.

Байден в тренде жесткого углеродного регулирования

По словам эксперта, российские экспортеры карбоноемкой продукции (ископаемое топливо, металлы, химические удобрения) уже начинают ощущать последствия жесткого углеродного регулирования в мире. «Углеродный след (вредные выбросы в атмосферу) таких товаров, экспортируемых из России в ЕС, в 2020 году составил более 1 млрд тонн СО2, и в случае введения пограничного налога (цена в ЕС сегодня достигает €25-27 за тонну СО2), потери экспортеров могут оказаться колоссальными», — предупреждает Сафонов из ВШЭ.

Впрочем, эксперт отмечает, что новые реалии мировой климатической политики создают не только огромные риски, но и возможности, которыми могут воспользоваться «прозорливые компании и государства».

«И раз уж президент Байден заявил, что он в противовес Трампу будет думать обо всем «зеленом», то теперь приходится запрещать строительство Keystone XL», — говорит Юшков.

Кроме того, этот газопровод не очень-то и нужен США, так он, прежде всего, необходим Канаде — для оптимизации доставки канадской нефти на американские НПЗ, уточняет Юшков.

Положительный момент в решении Байдена — лишние объемы поставок нефти пришлось бы поставлять на внешние рынки. «А это негативно для России и других стран-производителей нефти, так как перепроизводство ведет к падению цены», — заключает Юшков.

Основные проблемы с прокладыванием нефте— и газопроводов связаны с тем, что выгоды от строительства нефтепроводов получают регионы, в которых увеличивается добыча за счет дополнительных налогов и создания новых рабочих мест, а издержки, в том числе и экологические, и репутационные несут те регионы, через которые проложены трубы, добавляет директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «Многолетние метания с Keystone XL хорошо иллюстрируют эти сложности», — говорит Салихов.

«Альтернатив у трубопроводного транспорта пока нет. Такие варианты, как доставка по железной дороге, обходятся дороже в несколько раз, и скорее всего, не обладают экологическими преимуществами», — говорит Салихов.

Доставка сырья по трубам — по-прежнему относительно дешевый и безопасный способ транспортировки углеводородов, согласна аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина