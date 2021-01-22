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Сотовые операторы потеряют миллиарды из-за нового закона 

Павел Тиунов 25 минут назад
Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит раскритиковал изменения в закон «О связи», которые регулируют дистанционную продажу SIM-карт. По его словам, в результате сотовые операторы понесут многомиллиардные потери, а конституционные права абонентов будут нарушены, сообщает издание Cnews.ru.
Впервые правила дистанционной продажи SIM-карт были упомянуты в законе «О связи» от 2017 года. Документ гласил, что для удаленного заключения договора с сотовым оператором необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) или простая электронная подпись, ключ для которой выдается при личном присутствии. В конце 2020 года были приняты поправки в закон.
Согласно им, простая электронная подпись теперь будет оформляться только при условии идентификации человека через Единую биометрическую систему (ЕБС). Для корпоративных абонентов иное условие: они должны внести данные о пользователях в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая является частью электронного правительства.
Сергей Израйлит считает, что нововведение отразится на доступности дистанционной продажи услуг связи. В частности, операторы будут вынуждены потратить миллиарды на интеграцию с ЕБС. Уже существующие договора, по его словам, будут ограничены в возможности изменить тарифный план или подключить дополнительные услуги путем отправки SMS или в мобильном приложении: для этого нужны будут УКЭП или ЕСИА с ЕБС. Требование для корпоративных клиентов подключаться к ЕСИА — неконституционное, добавил эксперт.

«Получение учетной записи в ЕСИА является правом, а не обязанностью граждан, и данная учетная запись предназначена для получения государственных и муниципальных услуг», — напомнил Израйлит.

Комментарии 7
Компании , Видео , Фонд Сколково , CNews
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