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Российские компании начали процесс компенсации Мозырскому НПЗ за «грязную нефть» 

ТАСС 2 часа назад
Российские компании заплатят Белоруссии $60 млн за «грязную нефть»
Фото: РИА Новости
Российские компании приступили к выплате компенсаций Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу за поставленную весной 2019 года "грязную нефть". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении предприятия.

"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals с высоким содержанием хлорорганики, — отмечается в тексте. — Так, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от ПАО "Лукойл" в размере 1 045 млн российских рублей, что в эквиваленте составляет около $14 млн".

В сообщении указывается, что общая сумма компенсации "должна составить порядка $60 млн".
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