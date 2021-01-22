Российские компании заплатят Белоруссии $60 млн за «грязную нефть»

"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals с высоким содержанием хлорорганики, — отмечается в тексте. — Так, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от ПАО "Лукойл" в размере 1 045 млн российских рублей, что в эквиваленте составляет около $14 млн".