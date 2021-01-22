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«Онэксим» Прохорова консолидировала 100% банка «Ренессанс Кредит» 

Прайм 44 минуты назад
Компания Михаила Прохорова консолидировала 100% банка «Ренессанс Кредит»
Фото: РИА Новости
Группа "Онэксим" Михаила Прохорова консолидировала 100% банка "Ренессанс Кредит", следует из материалов на сайте Банка России.
Согласно данным ЦБ, в 2020 году единственным собственником банка стало ООО "Казначей-Финансинвест", конечным бенефициаром которой является Михаил Прохоров через принадлежащую ему Onexim Holdings Ltd.
До этого, по данным регулятора на 31 января 2019 года, компании Прохорова принадлежало 86% банка, еще 7,5% было у совладельца ГК "Меркурий" Игоря Кесаева и 6,5% — у совладельца "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Евгения Юрченко.
По данным рейтинга РИА Новости, "Ренессанс Кредит" на 1 ноября занимал 45-е место в банковской системе РФ по объему активов (164,9 миллиарда рублей).
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Компании , Евгений Юрченко , Игорь Кесаев , Михаил Прохоров , ОАК , Центральный банк России , КБ "Ренессанс Кредит"
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