Компания Михаила Прохорова консолидировала 100% банка «Ренессанс Кредит»

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Согласно данным ЦБ, в 2020 году единственным собственником банка стало ООО "Казначей-Финансинвест", конечным бенефициаром которой является Михаил Прохоров через принадлежащую ему Onexim Holdings Ltd.

По данным рейтинга РИА Новости, "Ренессанс Кредит" на 1 ноября занимал 45-е место в банковской системе РФ по объему активов (164,9 миллиарда рублей).