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Трампу предрекли разорение 

Майк Габриелян 2 часа назад
Бизнес Трампа оказался под угрозой из-за штурма Капитолия
Фото: Reuters
Бизнесу Трампа предрекли проблемы из-за штурма Капитолия. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Некоторые юридические фирмы уже разорвали отношения с Trump Organization. Другие партнеры и клиенты компании пока только думают над этим. Проблемы, с которыми сталкивается Trump Organization, вероятно, обострятся в ближайшие месяцы.
На этой неделе юридическая контора Morgan, Lewis & Bockius объявила о прекращении работы с компанией Трампа. Аналогичным образом поступила и профессиональная ассоциация гольфистов США. Там заявили, что разрывают контракт на проведение чемпионата 2022 года на полях Трампа для гольфа.
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Власти Нью-Йорка также решили порвать с компаний Трампа и отменили все прошлые соглашения с нею.
Самым худшим вариантом для Трампа может стать отказ партнеров от аренды его коммерческой недвижимости в городах США.
При этом сын Дональда, Эрик Трамп, который руководит Trump Organization с тех пор, как его отец занял Белый дом, сказал в интервью, что семейный бизнес находится в хорошем финансовом состоянии.

«У меня 75 миллионов человек, которые последуют за моим отцом до края Земли. У него, наверное, самый известный бренд в мире. Возможности таких людей бесконечны», — сказал Эрик.

Компании Trump Organization принадлежат отели, гольф-клубы и коммерческая недвижимость.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший американский лидер Дональд Трамп планирует подыскать для себя новый род деятельности.
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Комментарии 5
Компании , Эрик Трамп , Дональд Трамп , Wall Street Journal
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