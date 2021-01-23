Бизнес Трампа оказался под угрозой из-за штурма Капитолия

Некоторые юридические фирмы уже разорвали отношения с Trump Organization. Другие партнеры и клиенты компании пока только думают над этим. Проблемы, с которыми сталкивается Trump Organization, вероятно, обострятся в ближайшие месяцы.

На этой неделе юридическая контора Morgan, Lewis & Bockius объявила о прекращении работы с компанией Трампа. Аналогичным образом поступила и профессиональная ассоциация гольфистов США. Там заявили, что разрывают контракт на проведение чемпионата 2022 года на полях Трампа для гольфа.

Власти Нью-Йорка также решили порвать с компаний Трампа и отменили все прошлые соглашения с нею.

Самым худшим вариантом для Трампа может стать отказ партнеров от аренды его коммерческой недвижимости в городах США.

При этом сын Дональда Эрик Трамп , который руководит Trump Organization с тех пор, как его отец занял Белый дом, сказал в интервью, что семейный бизнес находится в хорошем финансовом состоянии.

«У меня 75 миллионов человек, которые последуют за моим отцом до края Земли. У него, наверное, самый известный бренд в мире. Возможности таких людей бесконечны», — сказал Эрик.

Компании Trump Organization принадлежат отели, гольф-клубы и коммерческая недвижимость.