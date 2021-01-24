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Эксперты оценили заявление о возможной приостановке «Северного потока 2» 

Прайм 14 минут назад
Эксперты, опрошенные "Известиями", советуют не принимать всерьез высказывания о возможной приостановке реализации проекта прокладки газопровода "Северный поток 2".
Мысль об отказе от проекта впервые прозвучала 19 января 2021 года. Соответствующее предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома".
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Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева уверена, что заявление "Газпрома" носит политический характер.

"Это очередная попытка давления на страны, которые заинтересованы в газопроводе, проверка реакции общества с помощью СМИ", — сказала она.

Аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов считает, что объявление о возможной приостановке — вынужденная мера со стороны "Газпрома".

"США угрожают ввести санкции против европейских компаний, сотрудничающих с "Газпромом". Почти все они приостановили работу по укладке труб газопровода и другую деятельность в рамках данного проекта. На мой взгляд, позиция "Газпрома" абсолютно логична", — отметил он, добавив, что российская компания не должна нести все риски по проекту.

Он добавил, что европейским потребителям следует продемонстрировать свою заинтересованность в российском газе и активнее участвовать в переговорах с США по поводу отмены санкций. "Это будет непросто: американцы не намерены отступать от планов по поставкам собственного СПГ в Европу", — заключил аналитик.
По мнению аналитика ГК "Финнам" Ивана Семченкова, сейчас оценить перспективы "Северного потока — 2" очень сложно из-за слишком большого числа противодействующих и тормозящих факторов.

"Энергокомпании оправляются от последствий пандемии, простой строительства удорожает его стоимость для «Газпрома» и зарубежных партнеров — каждая из заинтересованных сторон тянет в свою сторону, но проект не двигается с места", — считает эксперт. К возможности реального отказа "Газпрома" от "Северного потока — 2" Семченков также относится скептически.

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Комментарии 26
Компании , Видео , Дмитрий Лукашов , Газпром , Wal-Mart Stores , газета "Известия"
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