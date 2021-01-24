Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Умер председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Умер председатель совета директоров ЧТПЗ Федоров
Фото: ТАСС
Председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области в воскресенье.

"Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69-м году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Федоров, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, где он прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО "ЧТПЗ", последние годы возглавлял совет директоров предприятия.

"Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам "белой металлургии", — добавили в правительстве.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
ТАСС: последние новости
Компании РФ начали процесс компенсации Мозырскому НПЗ за поставленную "грязную нефть" Компании РФ начали процесс компенсации Мозырскому НПЗ за поставленную "грязную нефть" Поставки газа по "Северному потоку" в 2020 году выросли до рекордных 59,2 млрд куб. м Поставки газа по "Северному потоку" в 2020 году выросли до рекордных 59,2 млрд куб. м Захарова назвала враждебными действиями последние санкции США по "Северному потоку - 2" Захарова назвала враждебными действиями последние санкции США по "Северному потоку - 2"
Комментарии 14
Компании , Александр Федоров , Группа "ЧТПЗ" , Челябинский трубопрокатный завод
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение