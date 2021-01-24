Глава немецкой компании, специализирующейся на уходе за инвалидами и престарелыми, уволил семь человек за отказ сделать прививки. Об этом сообщила газета Bild, передаёт ТАСС.

Это первый подобный случай в стране. Он произошел в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт). Владелец компании Рене Вильмер прибег к таким мерам, хотя вакцинация в Германии является добровольной.

Он потребовал, чтобы все сотрудники привились от COVID-19, как только поступила вакцина. Трое наотрез отказались, еще четверо слишком долго думали. Глава дал всем два дня на принятие решения, а затем уволил.

Вильмер заявил, что хочет защитить подопечных и это его обязанность. После того как история попала в прессу, бизнесмену стали поступать угрозы убийством со стороны противников вакцинации.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. Страна использует препараты BioNTech и Pfizer

Работники, ухаживающие за инвалидами и престарелыми, входят в приоритетную группу граждан, которым положены прививки.