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В Германии начали увольнять за отказ от вакцины против COVID-19 

Майк Габриелян 39 минут назад
Глава немецкой компании, специализирующейся на уходе за инвалидами и престарелыми, уволил семь человек за отказ сделать прививки. Об этом сообщила газета Bild, передаёт ТАСС.
Это первый подобный случай в стране. Он произошел в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт). Владелец компании Рене Вильмер прибег к таким мерам, хотя вакцинация в Германии является добровольной.
Он потребовал, чтобы все сотрудники привились от COVID-19, как только поступила вакцина. Трое наотрез отказались, еще четверо слишком долго думали. Глава дал всем два дня на принятие решения, а затем уволил.
Экономике Германии грозит серьезный спад
Вильмер заявил, что хочет защитить подопечных и это его обязанность. После того как история попала в прессу, бизнесмену стали поступать угрозы убийством со стороны противников вакцинации.
Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. Страна использует препараты BioNTech и Pfizer.
Работники, ухаживающие за инвалидами и престарелыми, входят в приоритетную группу граждан, которым положены прививки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России суд признал незаконным увольнение сотрудника НИИ за прогул из-за сильного снегопада.
Комментарии 3
Компании , Pfizer
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