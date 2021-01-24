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«Попытка давления»: эксперты о возможной остановке «Северного потока — 2» 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперты не считают серьезными заявления о возможной приостановке проекта «Северный поток — 2». Скорее, это попытка надавить на европейских партнеров, которые недостаточно активно противостоят санкционным наскокам США, пишут «Известия».
Аналитик WMT Consult Екатерина Косарева полагает, что заявление об остановке проекта имеет свои цели.

«Это очередная попытка давления на страны, которые заинтересованы в газопроводе, проверка реакции общества с помощью СМИ», — сказала она.

Однако эксперт SoftLink Дмитрий Лукашов считает, что «Газпром» поступает абсолютно логично и не атакует, а защищается. Это вынужденная мера.

«США угрожают ввести санкции против европейских компаний, сотрудничающих с "Газпромом". Почти все они приостановили работу по укладке труб газопровода и другую деятельность в рамках данного проекта», — напомнил Лукашов.

Он отметил, что не только российская компания должна нести риски по проекту, но и ее партнеры. По словам Лукашова, европейцам нужно активнее защищаться от США, которые намерены поставлять собственный дорогой газ в Европу.
Германия разрешила строить «Северный поток — 2»
Аналитик ГК «Финнам» Ивана Семченкова говорит, что вокруг газопровода возникло огромное количество противодействующих факторов. Это не только санкции, но и пандемия, и постепенное удорожание проекта в результате простоя.

«Каждая из заинтересованных сторон тянет в свою сторону, но проект не двигается с места», — считает эксперт.

При этом Семченков также относится скептически к гипотетическому отказу «Газпрома» от газопровода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока-2». Предупреждение о отказе от проекта появилось в середине января в меморандуме к новым евробондам «Газпрома».
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Компании , Дмитрий Лукашов , Газпром , Wal-Mart Stores , газета "Известия"
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