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Укладка «Северного потока — 2» началась в водах Дании 

RT на русском и ещё 17 2 часа назад
Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода «Северный поток — 2» и ведёт укладку трубы в водах Дании.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», — приводит ТАСС сообщение Nord Stream 2.

Ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.
Эксперты отказались верить в остановку "Северного потока — 2"
В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.
В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.
RT на русском: последние новости
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Компании , Видео , ИТАР-ТАСС
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