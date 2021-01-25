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В России могут появиться штрафы за незаконные сборы на благотворительность 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Штрафы за незаконную благотворительность введут в России
Фото: РИА Новости
Госдума РФ при поддержке правительства в марте может принять новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которой граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с нарушением закона, сообщает газета "Известия".

"С 2021 года в КоАПе может появиться новая статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований". Речь идет об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также, если сбор средств прописан у нее в уставе", — говорится в публикации.

Как заявила изданию автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко, соответствующие нормы были приняты еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена. По словам депутата, зачастую мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, а собранные средства присваивают себе.
Наказать их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено, отмечает газета. Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего подобное преступление, ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества, уточнила Костенко в беседе с изданием. По имеющейся у газеты информации, правительство РФ поддерживает инициативу.
Однако кабинет министров предлагает расширить ее действие и исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации. В комитете Госдумы РФ по госстроительству и законодательству изданию сообщили, что законопроект может быть рассмотрен и принят депутатами в марте, пишут "Известия".
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Комментарии 4
Компании , Личный счет , Экономика , Наталья Костенко , Госдума , Правительство РФ , газета "Известия"
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