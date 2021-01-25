Штрафы за незаконную благотворительность введут в России

"С 2021 года в КоАПе может появиться новая статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований". Речь идет об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также, если сбор средств прописан у нее в уставе", — говорится в публикации.