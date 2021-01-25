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Депутат Госдумы предрек смерть малого и среднего бизнеса 

Павел Тиунов 2 часа назад
Депутат предрек смерть малого и среднего бизнеса из-за увеличения налоговой нагрузки
Фото: ТАСС
Увеличение налоговой нагрузки и ужесточение наказания за неуплату сборов способны «добить» малый и средний бизнес в России, заявил изданию News.ru депутат Государственной Думы РФ Сергей Калашников. По его словам, под угрозу исчезновения попадает средний и малый бизнес, за счёт которого «мы выживаем».
Так парламентарий отреагировал на инициативу представителей Следственного комитета РФ, которые предложили ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей.
По их мнению, необходимо увеличить срок давности по таким делам (до 10 лет) и приравнять его таким образом к действующему для юридических лиц. Сегодня в России осудить физическое лицо нельзя, если с момента преступления прошло три года.
Комментируя ситуацию, Сергей Калашников сравнил положение предпринимателей со «сдиранием» с них «шкур», от которых «и так ничего не осталось». Депутат подчеркнул, что выступает против привлечения бизнесменов к уголовной ответственности за налоговые преступления, «если они находятся в диапазоне текущих экономических процессов».

«Все мы выживаем за счёт изворотливости бизнеса, а подобного рода мерами убиваем эту изворотливость, какой бы негативный тренд она ни несла», — подчеркнул парламентарий.

Калашников добавил, что для возможного повышения налогов и ужесточения наказания выбрано совсем неподходящее время. По его словам, малый и средний бизнес и так едва держится на плаву после разорительных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
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Комментарии 1
Компании , Сергей Калашников , Госдума , СКР
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