Депутат предрек смерть малого и среднего бизнеса из-за увеличения налоговой нагрузки

Так парламентарий отреагировал на инициативу представителей Следственного комитета РФ , которые предложили ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей.

По их мнению, необходимо увеличить срок давности по таким делам (до 10 лет) и приравнять его таким образом к действующему для юридических лиц. Сегодня в России осудить физическое лицо нельзя, если с момента преступления прошло три года.

Комментируя ситуацию, Сергей Калашников сравнил положение предпринимателей со «сдиранием» с них «шкур», от которых «и так ничего не осталось». Депутат подчеркнул, что выступает против привлечения бизнесменов к уголовной ответственности за налоговые преступления, «если они находятся в диапазоне текущих экономических процессов».

«Все мы выживаем за счёт изворотливости бизнеса, а подобного рода мерами убиваем эту изворотливость, какой бы негативный тренд она ни несла», — подчеркнул парламентарий.

Калашников добавил, что для возможного повышения налогов и ужесточения наказания выбрано совсем неподходящее время. По его словам, малый и средний бизнес и так едва держится на плаву после разорительных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.