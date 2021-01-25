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Мишустин продлит ряд лицензий и разрешений еще на год 

Российская Газета 22 минуты назад
Мишустин продлит лицензии и разрешения для десяти сфер
Фото: ТАСС
Правительство продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин о готовности необходимого постановления.

"В этот раз мера "лицензии автоматом" коснется порядка 10 сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", — рассказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность. Были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений.

"Это позволило прежде всего защитить здоровье людей, а бизнесу — снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", — заметил премьер.

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Компании , Михаил Мишустин
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