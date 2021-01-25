Мишустин продлит лицензии и разрешения для десяти сфер

"В этот раз мера "лицензии автоматом" коснется порядка 10 сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", — рассказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.