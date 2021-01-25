«Победа» разрешит пассажирам выкупать соседнее кресло 

Лоукостер «Победа», который входит в Группу «Аэрофлот» , даст возможность пассажирам выкупать авиабилет на соседнее кресло, чтобы оно оставалось пустым или было использовано для ручной клади или иных целей. Об этом говорится в сообщении «Победы». Цена услуги будет равна стоимости авиабилета на конкретный рейс, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дополнительная ручная кладь не должна превышать габариты 38х40х110 см и вес до 32 кг.

В настоящее время при покупке авиабилета нужно предоставлять паспортные данные, что осложняет выкуп соседнего места, даже если пассажир готов купить фактически два авиабилета для себя.

«Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения», — рассказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.