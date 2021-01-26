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Предприятиям предоставят налоговые льготы за оплату отпуска сотрудников 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 5 часов назад
Российские предприятия смогут получить налоговые льготы, если оплатят отпуск своим сотрудникам и напрямую заключат договор гостиницей или санаторием. Этот законопроект собираются рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы.

«Под налоговые льготы также попадут случаи, когда компания не оплачивает услуг по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесённые сотрудниками. Включая, в том числе, расходы на проживание и питание», — цитирует документ издание «Парламентская газета».

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Это позволит работодателям заключать договоры не только с туроператорами. А в учет теперь смогут вписать затраты на оплату труда при расчете налога на прибыль предприятия. За это работодатель сможет освободиться от сборов с НДФЛ по стоимости, которую он отдаст за отдых в пользу работника и его семьи в течение одного налогового периода, передает «Парламентская газета».
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Комментарии 5
Компании , Видео , Личный счет , Госдума , Парламентская газета
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