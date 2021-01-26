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Россия договорилась о поставках титана для Boeing 

Lenta.ru 4 часа назад
«Корпорация „ВСМПО-Ависма“» договорилась о поставках титана для Boeing
Фото: Reuters
Российская металлургическая компания «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» договорилась о поставках титановой продукции для американского производителя самолетов Boeing. О заключении долгосрочного контракта говорится в пресс-релизе ПАО, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
Титановые поковки российского производства будут использоваться для изготовления моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Также поставщики Boeing и сама компания получат титановый прокат.
Ранее в январе Минюст США исключил «ВСМПО-Ависма» из списка компаний, которым запрещено покупать американские товары и технологии из-за сотрудничества с военными организациями в своих странах. В ведомстве признали ошибочность попадания компании в «черный список», поскольку дополнительная проверка доказала ее непричастность к нежелательным контактам.
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О применении санкций, ограничивающих доступ к американским товарам и технологиям, в российской компании стало известно в конце декабря. При этом там отметили, что ситуация на производственный процесс не повлияет, поскольку в нем используются только российские технологии.
США продолжали сотрудничать с «ВСМПО-Ависма» даже после введения в отношении России санкций. Для Boeing компания была основным поставщиком титановых изделий с высокой степенью механической проработки. Бывший глава «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов, покинувший ее 10 января, отмечал, что сотрудничество вряд ли остановится.
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Компании , Сергей Степанов , Boeing , ВСМПО-Ависма , Министерство юстиции США , Lenta.ru
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