Государственная доля в имущественном комплексе завода марочных вин "Коктебель" продана с аукциона за 110 178 094 рублей. Результат аукциона опубликованы на портале торгов.

Всего в конкурсе участвовали три соискателя — два юрлица и один предприниматель-физическое лицо. Победителем стало ООО "Завод марочных вин "Коктебель", 99,8 процента акций которого еще с 2014 года владеет "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области.

На аукционе было продано 73 нежилых здания, включая склады и цеха предприятия, бытовые помещения и земельные участки, на которых они расположены. Стартовая цена объектов недвижимости составила 100 миллионов рублей с шагом пять миллионов. Продавцом выступило министерство имущественных и земельных отношений РК. Сделка состоялась на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка".

Известно, что ООО "Гатчинский спиртовой завод" уже вложил в модернизацию предприятия около 850 миллионов рублей. Согласно инвестиционному договору с правительством Крыма собственник взял на себя обязательство вложить в предприятие 1,5 миллиарда рублей. Завод марочных вин владеет около 1000 гектаров земли, расположенных на нескольких типах почв. Предприятие располагает 13 винными тоннелями протяженностью около 1,5 километров. Здесь же — самая большая в Европе модерная площадка общей емкостью около одного миллиона литров.