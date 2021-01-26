Россиянина вынудили уволиться с поста главы стартапа в США из-за гражданства

Генеральный директор американской компании Momentus Михаил Кокорич ушел в отставку из-за своего российского гражданства. Об этом сообщает «Форбс».

Momentus, как сообщал «Рамблер», занимается консолидированной логистикой в космосе — приобретает у основных операторов запуска ракет выведение на орбиту крупной полезной нагрузки, набирает под нее необходимое число спутников и распределяет их по целевым орбитам. Компания разработала космический буксир Vigoride и разрабатывает еще два.

Кокорич — основатель компании. 25 января ее совет директоров объявил о его отставке с поста генерального директора. Причиной принятия такого решения стали проблемы, с которыми компания столкнулась из-за российского гражданства Кокорича. По законам США ему запрещен доступ к космическим технологиям двойного назначения (могут использоваться и в военной, и в гражданской сферах) — даже тем, которые он разработал лично.