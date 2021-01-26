Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Россиянина выдавили с поста главы стартапа в США 

Артём Кульша 3 часа назад
Россиянина вынудили уволиться с поста главы стартапа в США из-за гражданства
Фото: РИА Новости
Генеральный директор американской компании Momentus Михаил Кокорич ушел в отставку из-за своего российского гражданства. Об этом сообщает «Форбс».
Momentus, как сообщал «Рамблер», занимается консолидированной логистикой в космосе — приобретает у основных операторов запуска ракет выведение на орбиту крупной полезной нагрузки, набирает под нее необходимое число спутников и распределяет их по целевым орбитам. Компания разработала космический буксир Vigoride и разрабатывает еще два.
Кокорич — основатель компании. 25 января ее совет директоров объявил о его отставке с поста генерального директора. Причиной принятия такого решения стали проблемы, с которыми компания столкнулась из-за российского гражданства Кокорича. По законам США ему запрещен доступ к космическим технологиям двойного назначения (могут использоваться и в военной, и в гражданской сферах) — даже тем, которые он разработал лично.

«Принятие отставки Кокорича отвечает наилучшим интересам компании: оно ускорит решение проблем национальной безопасности правительства США и иностранного владения, связанных с компанией», — сказано в сообщении Momentus.

Видео дня. Умные счетчики могут оказаться вне закона
Комментарии 44
Компании , Михаил Кокорич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение