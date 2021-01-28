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В Госдуме придумали, как наказать банки за навязывание кредиток 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Госдуме предложили наказывать банки за навязывание кредиток
Фото: ТАСС
Проблему навязывания банками кредитных карт можно решить введением ответственности организаций за «телефонный терроризм». Но это в том случае, если предложение оформить кредитную карту поступает посредством постоянных телефонных звонков, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
По словам депутата, в решении проблемы навязывания тех или иных услуг, в том числе финансовых, Россия делает определённые шаги. Он напомнил о законодательном запрете навязывания сопутствующих услуг и праве клиента банка отказаться от навязанной услуги добровольного страхования в течении 14 дней.
Решить проблему растущей закредитованности россиян поможет принятый не так давно закон о квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут предоставлять сведения о долговой нагрузке заёмщиков.

«По определению ЦБ, показатель долговой нагрузки является тем самым критерием, назовём его «красной лампочкой», по которому банк принимает решение о выдаче или невыдаче и тем более навязывании кредита. Общее правило: ежемесячные выплаты по кредитам и микрозаймам не должны превышать половины дохода семьи. Это в свою очередь охлаждает банковский пыл и должно снижать закредитованность населения», — пояснил депутат.

Аксаков напомнил ещё об одной законодательной инициативе — законопроекте, запрещающем продажу сложных финансовых инструментов неопытным инвесторам.

«Там идет речь идёт не о кредитных картах, но здесь нужно смотреть и обсуждать [о возможности включения кредитных карт]. Как минимум — банкам надо предупреждать потенциальных заёмщиков о рисках, которые они на себя принимают, соглашаясь оформить такой финансовый продукт. Это как один из возможных вариантов», — сказал депутат.

С другой стороны, полностью запретить банка предлагать оформить кредитную карту — это значит ограничить в правах тех, кто хотел бы (и имеет такую финансовую возможность) оформить кредитку.
Другая задача — проблема так называемого «телефонного терроризма», когда посредством телефонных звонков навязывают разного рода услуги, и не только финансовые. В данном случае возможно установить ответственность для организаций, пользующихся подобными приёмами, считает Аксаков.

«Это уже вопрос к комитету, отвечающему за информационную политику. Доказать факт звонка сегодня не проблема. Другое дело, что должна быть установлена ответственность тех, кто совершает звонки, за причинение морального вреда. Тогда найдутся люди, которые подадут в суд и юристы, которые могут с этим помочь. Целый бизнес на этом может вырасти. Тогда и звонки прекратятся», — считает Аксаков.

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Компании , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России
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