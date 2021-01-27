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Квартальная выручка Microsoft превысила $43 млрд 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Квартальная выручка Microsoft превысила $43 млрд
Фото: Reuters
Выручка корпорации Microsoft за квартал, истекший 31 декабря прошлого года, достигла $43,1 млрд, превысив ожидания экспертов. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте компании.
Как отмечается в заявлении, выручка Microsoft выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. Операционная прибыль за указанный срок увеличилась на 29%, достигнув $17,9 млрд Чистая прибыль составила $15,5 млрд, увеличившись на 33%. Эксперты ожидали, что выручка компании едва превысит $40 млрд, а прибыль составит около $15 млрд
Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что во многом финансовые успехи Microsoft вызваны большим спросом на сервисы в сфере облачных технологий.

"Растущий спрос на широкий спектр наших продуктов привел к тому, что выручка от реализации облачных сервисов выросла в течение года на 34%, достигнув $16,7 млрд", — указала в свою очередь главный финансовый директор компании Эми Худ.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в Редмонде (штат Вашингтон).
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Комментарии
Компании , Билл Гейтс , Пол Аллен , Microsoft
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