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AstraZeneca признала отставание от графика производства вакцины 

News.ru и ещё 8 30 минут назад
AstraZeneca признала отставание от графика производства вакцины
Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отстаёт от графика производства вакцины от коронавируса на два месяца. Срыв поставок препарата в Европу признал её глава Паскаль Сорио.

Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности Мы отстаём от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы, — цитирует Сорио La Repubblica.

Сложности на бельгийском заводе глава AstraZeneca объяснил проблемой, которая связана с фильтрацией вакцины перед её разливом в ампулы.
Сорио добавил, что ещё до февраля компания намерена отправить в Европу 17 млн доз вакцины. Доля европейских поставок составляет для AstraZeneca 17% общих объёмов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 января Еврокомиссия (ЕК) потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцины против COVID-19. Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. По его словам, Еврокомиссия также потребовала выполнять контракт в полном объёме. ЕС не собирается менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин.
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Комментарии 1
Компании , ЕС , Еврокомиссия
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