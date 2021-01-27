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Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 года 

Российская Газета и ещё 8 27 января 2021
Apple опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2021 года. Компания объявила о рекордной выручке — 111,4 млрд долларов.
Выручка от продаж iPhone достигла 65,6 млрд долларов — это на 17% больше, чем в 2020 году. Выросла выручка и от Mac — компьютеры принесли компании 8,68 млрд долларов. Увеличились продажи iPad — на 42% — и составили 8,44 млрд долларов. Сервисы Apple Music и Apple TV принесли "яблочникам" почти 16 млрд долларов — это на 24% больше по сравнению с 2020 годом.
Продажи носимых устройств выросли на 29%. В этот сегмент входят AirPods и Apple Watch. Они принесли компании из Купертино рекордные 12,97 млрд долларов. Больше всего денег Apple заработала в Америке — 46,3 млрд долларов, на втором месте располагается Европа — 27,3 млрд долларов, "бронза" у Китая — 21,3 млрд, на четвертом месте располагается Япония — почти 8,3 млрд долларов и азиатский регион принес Apple еще 8,2 млрд долларов.

"Показатели нашего бизнеса за первый квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств, — отметил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Эти результаты помогли нам обеспечить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. Мы также вернули акционерам более 30 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании".

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