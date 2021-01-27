Apple опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2021 года. Компания объявила о рекордной выручке — 111,4 млрд долларов.

Выручка от продаж iPhone достигла 65,6 млрд долларов — это на 17% больше, чем в 2020 году. Выросла выручка и от Mac — компьютеры принесли компании 8,68 млрд долларов. Увеличились продажи iPad — на 42% — и составили 8,44 млрд долларов. Сервисы Apple Music и Apple TV принесли "яблочникам" почти 16 млрд долларов — это на 24% больше по сравнению с 2020 годом.

Продажи носимых устройств выросли на 29%. В этот сегмент входят AirPods и Apple Watch. Они принесли компании из Купертино рекордные 12,97 млрд долларов. Больше всего денег Apple заработала в Америке — 46,3 млрд долларов, на втором месте располагается Европа — 27,3 млрд долларов, "бронза" у Китая — 21,3 млрд, на четвертом месте располагается Япония — почти 8,3 млрд долларов и азиатский регион принес Apple еще 8,2 млрд долларов.