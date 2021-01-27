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Бизнес в России стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Бизнес стал чаще искать сотрудников по знакомству
Фото: ТАСС
За последние два года в России доля компаний, которые набирают новых сотрудников через знакомых, выросла ровно в два раза — с 26% до 50%.
Как пишет РБК со ссылкой на доклад аналитиков НАФИ, в то же время гораздо чаще представители бизнеса начали охотно набирать на стажировку студентов и выпускников вузов. Этот показатель вырос с 3% до 20%.
Директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова прокомментировала, что у российских компаний на способы набора персонала отразилась в том числе и пандемия коронавируса.
Бизнес все чаще прибегает к бесплатным каналам рекрутинга с целью сэкономить. Из-за этого они полагаются на советы своих знакомых либо текущих сотрудников. При наборе персонала стали чаще обращать внимание на только что вышедших из вузов студентов.

"Во многом это связано со значительными финансовыми потерями во время кризиса. Бизнес вынужден сделать фокус на менее затратные способы привлечения новых кадров. Кроме того, рекрутинг через знакомых позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста с хорошими рекомендациями", — отметила собеседница.

Итак, поиск новых сотрудников посредством знакомых практически сравнялся по популярности с их набором через интернет-сервисы по поиску работы.
Что касается студентов, то набирать их в свою компанию в настоящее время стало наиболее выгодным шагом для бизнесменов. За достаточно небольшие деньги компании могут получить перспективного специалиста, который к тому же останется работать на предприятии на долгое время.
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Комментарии
Компании , Людмила Спиридонова , РБК
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