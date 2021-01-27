Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по иску на $1 миллиард 

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Прокуратура Женевы (Швейцария) уведомила бизнесмена и арт-дилера Ива Бувье о прекращении расследования по делу о мошенничестве с картинами на сумму в один миллиард долларов. Как пишет местное издание Le Temps, инициатор расследования — российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Россиянин обвинял Бувье в продаже произведений искусства по завышенной цене.

В частности, Рыболовлев оценивает свой ущерб в $1 миллиард.

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Монако" считает, что Бувье продавал ему картины и другие произведения искусства по завышенной стоимости.

Ранее аналогичное дело было закрыто судом Монако. С арт-дилера были сняты обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Издание отмечает, что Прокурор Женевы Ив Бертосса направил обеим сторонам конфликта документ о завершении расследования.