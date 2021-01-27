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Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по иску на $1 миллиард 

Прайм 1 час назад
Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по иску на $1 миллиард
Фото: РИА Новости
Прокуратура Женевы (Швейцария) уведомила бизнесмена и арт-дилера Ива Бувье о прекращении расследования по делу о мошенничестве с картинами на сумму в один миллиард долларов. Как пишет местное издание Le Temps, инициатор расследования — российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
Россиянин обвинял Бувье в продаже произведений искусства по завышенной цене.
В частности, Рыболовлев оценивает свой ущерб в $1 миллиард.
Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев инвестировал более $500 млн в стартапы из США
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Монако" считает, что Бувье продавал ему картины и другие произведения искусства по завышенной стоимости.
Ранее аналогичное дело было закрыто судом Монако. С арт-дилера были сняты обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Издание отмечает, что Прокурор Женевы Ив Бертосса направил обеим сторонам конфликта документ о завершении расследования.
Как говорится в уведомлении, "прокуратура не нашла оснований" для продолжения расследования по этому делу. Адвокаты обеих сторон могут подать апелляцию до 30 января текущего 2021 года.
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Комментарии 9
Компании , Ив Бувье , Дмитрий Рыболовлев , Генпрокуратура РФ , Уралкалий
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