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Бизнес Подмосковья получит более миллиарда рублей финансовой помощи 

Прайм 1 час назад
Бизнес Подмосковья получит более 1 млрд рублей финпомощи
Фото: РИА Новости
Более миллиарда рублей финансовой помощи выделят подмосковным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"На поддержку подмосковных МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства — ред.) в 2021 году из регионального бюджета выделено более 1,050 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что МСП региона могут частично компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания или развития модернизации производства товаров, работ, услуг, в том числе в целях повышения производительности труда. Возмещению подлежит до 50% произведенных затрат, но не более 10 миллионов рублей.
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