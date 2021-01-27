Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций 

Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск еврооблигаций объемом $300 млн на четыре года, который соответствует принципам ICMA, говорится в пресс-релизе банка.

Полученные средства будут направлены на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва», которая позволяет клиентам банка приобретать товары в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев и признана агентством Sustainalytics социальным проектом.

При этом 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС , Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

«Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта — карты рассрочки «Халва»», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Он также отметил, что увеличение клиентского потока окажет существенную поддержку участникам партнерской сети карты «Халва», предприятиям малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса.