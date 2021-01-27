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Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций 

Елена Прошина 53 минуты назад
Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций
Фото: ТАСС
Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск еврооблигаций объемом $300 млн на четыре года, который соответствует принципам ICMA, говорится в пресс-релизе банка.
Полученные средства будут направлены на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва», которая позволяет клиентам банка приобретать товары в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев и признана агентством Sustainalytics социальным проектом.
Организаторами выпуска выступили 11 банков: J. P. Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал и сам Совкомбанк. Спрос на облигации Банка на пике достигал $900 млн, итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ, 3,4% годовых, подчеркивается в сообщении.
При этом 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

«Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта — карты рассрочки «Халва»», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Он также отметил, что увеличение клиентского потока окажет существенную поддержку участникам партнерской сети карты «Халва», предприятиям малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Гусев , Газпромбанк , Сбербанк КИБ , ЕС , Совкомбанк , Emirates , ВТБ Капитал , Ренессанс Капитал
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