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McDonald's открыл первый ресторан в «Пятерочке» 

Прайм и ещё 1 27 января 2021
McDonald's открыл ресторан в «Пятерочке»
Фото: depositphotos.com
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла первый ресторан в "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group, компания также управляет магазинами "Перекресток" и "Карусель"), говорится в сообщении X5.
Ресторан открылся в московском районе Митино, его площадь — свыше 220 квадратных метров.

"Он объединил в себе несколько вариантов посещения — гости смогут зайти в него с улицы, непосредственно из торгового зала "Пятерочки", а также сделать заказ в "МакАвто", не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку", — указывается в сообщении.

"В 2021 году компании планируют открыть еще несколько совместных точек в магазинах "Пятерочка", — добавляет ритейлер.
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Гендиректор торговой сети Сергей Гончаров, слова которого приводятся в релизе, отметил, что сотрудничество с сетью ресторанов "позволит сделать "Пятерочку" центром притяжения района, особенно для молодежи, и откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг".
X5 в июле 2020 года сообщила о запуске пилотного проекта с McDonald's по открытию ресторанов в магазинах ритейлера — первое заведение открылось в "Перекрестке" в подмосковных Химках. Ресторан в "Пятерочке" стал третьим открытием в рамках сотрудничества: в прошлом году также был запущен ресторан в "Перекрестке" в подмосковном Домодедово.

"Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнёрства", — отмечается в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец 2020 года достигло 17 707. Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 780 ресторанов McDonald's.
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Комментарии 7
Компании , Сергей Гончаров , X5 Retail Group
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