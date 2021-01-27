Концерн Boeing сообщил об убытках в 11,9 млрд долларов 

Убытки американского концерна Boeing по итогам 2020 года выросли в 19 раз и составили 11,9 млрд долларов, пишет Forbes

Выручка компании снизилась на 24% и составила 58,2 млрд долларов, из которых 15,3 млрд долларов пришлось на четвертый квартал.

В 2019 году убытки Boeing составили 636 млн долларов. Убытки по итогам года были зафиксированы впервые более чем за 20 лет.

Кроме того, в 2020 году Boeing установил антирекорд по поставкам самолетов за 43 года. В январе прошлого года концерн не получил ни одного заказа на новые самолеты.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун объяснил финансовые итоги года воздействием пандемии коронавируса, а также отказом авиакомпаний от эксплуатации самолета 737 MAX.

«Несмотря на то что COVID-19 продолжит оказывать влияние на коммерческие авиаперевозки и в 2021 году, мы по-прежнему уверены в своем будущем», — заявил Кэлхун.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году эксплуатация самолетов 737 MAX была приостановлена по всему миру из-за крушений двух лайнеров в Индонезии и Эфиопии. В 2020 году ряд стран вернулся к эксплуатации 737 MAX.