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Сбербанк поможет россиянам с банкротством 

Прайм 57 минут назад
Сбербанк поможет россиянам с банкротством
Фото: © fotolia.com/ Temych
Сбербанк планирует вывести со стартапа на полную мощность онлайн-сервис по поиску специалиста, который возьмет на себя проведение банкротства физлица. Об этом сообщает "Коммерсант".
Сервис по банкротству физлиц «ФрешСтарт" представляет из себя базу данных арбитражных управляющих, где кредитор, собирающийся обанкротиться, может выбрать себе подходящего специалиста. Для граждан услуга бесплатна, регистрация арбитражников стоит три тысячи рублей. В Сбербанке уверены, что этот портал уберегает должников от недобросовестных посредников (так называемых раздолжнителей).
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