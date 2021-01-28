Падение luxury-продаж за 2020 год может составить 30%

За прошлый 2020 год по всему миру падение продаж товаров категории люкс может составить 30% из-за пандемии коронавируса и вызванными ею экономическими факторами, пишет "Российская газета" со ссылкой на прогноз Deloitte.

По предварительным подсчетам, мировые продажи товаров класса люкс могут показать снижение на 30%, прогнозирует Deloitte в глобальном исследовании "Мировой сектор товаров класса люкс в 2020 году".

Что касается России, то, по мнению аналитиков, влияние пандемии на российский luxury-сегмент сравним с финансовым кризисом 2008 года.

"Пандемия COVID-19 сильно скажется на финансовых показателях компаний российского рынка товаров класса люкс в 2020 году, который, по всей вероятности, станет одним из самых непростых за последнее время. Впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов на рынке наблюдается сильная неопределенность", — заявила директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte в СНГ Оксана Кожина.

Она отметила, что хотя финансовые итоги сегмента за прошлый год будут подведены позже, исследователи, сравнивая, приводят данные за два предшествующих года.

Итак, за 2019 год мировая совокупная выручка сектора люкс составила $281 млрд, падение к 2018 году — 13,77%. В 2018 году — $247 млрд

"На основе этих данных ожидаемое время восстановления рынка класса люкс в 2021 году может занять от 12 до 18 месяцев", — пишет газета.

Пандемия послужила для брендов сегмента мотиватором и заставила их задуматься о внедрении новых подходов к повышению своей экономической эффективности.