Глава Facebook Марк Цукерберг обвинил компанию Apple в недобросовестной конкуренции из-за приложения для обмена сообщениями iMessage. Он также раскритиковал планы корпорации по изменению политики конфиденциальности.

Цукерберг упомянул Apple в своём выступлении на тему финансовых результатов Facebook за 2020 год, сообщает телеканал CNBC. По его мнению, компания всячески поддерживает iMessage и другие собственные сервисы.

«iMessage — это ключевая опора их экосистемы. Он предустановлен на каждом iPhone, и они отдают ему предпочтение, в связи с чем iMessage является самым используемым сервисом для обмена сообщениями в США. У Apple есть все стимулы для использования доминирующего положения своей платформы, чтобы вмешиваться в работу наших и других приложений, помогая своим собственным, что они регулярно и делают», — отметил глава Facebook.

Цукерберг также вновь повторил свой аргумент против обновления iOS 14. По мнению главы Facebook, изменение политики конфиденциальности в области контекстной рекламы усложнит доступ небольших компаний к клиентам. Миллиардер подчеркнул, что Apple объясняет свои действия желанием помочь людям, однако на самом деле «отслеживает интересы своих конкурентов».

С этого разработчики приложений для iOS будут обязаны запрашивать разрешение на сбор данных для рекламных целей у владельцев устройств Apple. Представители индустрии считают, что это нанесёт отрасли значительный вред, поскольку далеко не все клиенты согласятся на передачу данных.

О рисках обновления iOS ранее говорил финансовый директор Facebook Дэвид Венер . При этом он считает, что, несмотря на возможные проблемы на рынке рекламы в ближайшем году, компания продолжит наращивать выручку.

По итогам прошлого года Facebook увеличила чистую прибыль до $29,1 млрд, что в полтора раза больше показателя за 2019 года. Среднее число пользователей соцсети в день достигло 1,84 млрд человек.