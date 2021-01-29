В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленщиков

Курьезы, когда на деловых совещаниях вдруг выясняется, что сотрудники одеты не полностью и вдруг оказываются в кадре зум-камеры в прямом смысле без штанов, вынуждают многие компании ввести дресс-код для удаленки. Его чаще всего вводят банки, а реже всего в IT— и строительные компаниях.

Требования относятся к тем, кто общается по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами, сообщает сервис по поиску работы SuperJob, социологи которого опросили 1000 компаний из всех округов страны.

В 10 процентах компаний уже ввели дресс-код для удаленных сотрудников. Как правило, работодатели требуют от них выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической — как в офисе. Также допускается стиль casual.

Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15 и 12 процентов соответственно), реже всего — в IT— и строительных компаниях (по шесть процентов). Предприятия со штатом от 100 до 1000 человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и семь процентов).

В большинстве же российских компаний (79 процентов) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. Судя по комментариям, сообщает SuperJob, работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде и бигуди.