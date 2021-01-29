РФПИ увеличил свою долю в «AliExpress Россия» 

"Социальные и экономические последствия коронавируса продолжат стимулировать спрос в сегменте электронной коммерции, что делает данный проект особенно актуальным. Mubadala сохраняет приверженность к расширению портфеля проектов в России в долгосрочной перспективе благодаря привлекательным инвестиционным возможностям, которые позволят обеспечить стабильную и значимую прибыль", — цитирует фонд главу Mubadala в России и СНГ Фариса Аль-Мазруи.