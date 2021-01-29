РФПИ увеличил свою долю в «AliExpress Россия» 

"РФПИ, Mubadala Investment Company и ряд других ведущих суверенных фондов Ближнего Востока объявляют о завершении совместной инвестиции в "AliExpress Россия" — крупнейшую компанию в области электронной коммерции на территории России и стран СНГ по количеству пользователей", — отметили в РФПИ в пятницу.
"При создании СП в 2019 году РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на приобретение пакета 7,85% акций СП у Alibaba Group. Соответствующий опцион был реализован 28 января 2021 года", — добавили в фонде.
"Участие партнеров из числа ключевых суверенных фондов Ближнего Востока в приобретении акций "AliExpress Россия" подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность совместного предприятия, которое, несмотря на высокую конкуренцию, сохраняет ведущие позиции на международном рынке электронной коммерции, активно развиваясь как в России, так и странах СНГ", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Рассчитываем, что в перспективе "AliExpress Россия" войдет в число крупнейших маркетплейсов Европы", — заявил Дмитриев.
"Социальные и экономические последствия коронавируса продолжат стимулировать спрос в сегменте электронной коммерции, что делает данный проект особенно актуальным. Mubadala сохраняет приверженность к расширению портфеля проектов в России в долгосрочной перспективе благодаря привлекательным инвестиционным возможностям, которые позволят обеспечить стабильную и значимую прибыль", — цитирует фонд главу Mubadala в России и СНГ Фариса Аль-Мазруи.