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РФПИ увеличил свою долю в «AliExpress Россия» 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
РФПИ увеличил свою долю в «AliExpress Россия»
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company и ряд других суверенных фондов Ближнего Востока приобрели 7,85% акций СП "AliExpress Россия" у Alibaba Group в рамках опциона, говорится в сообщении российского фонда.
В октябре 2019 года РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в России и СНГ — "AliExpress Россия". Доля Alibaba в СП после опциона — 47,8%, "Мегафона" — 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.Ru — 15%.

"РФПИ, Mubadala Investment Company и ряд других ведущих суверенных фондов Ближнего Востока объявляют о завершении совместной инвестиции в "AliExpress Россия" — крупнейшую компанию в области электронной коммерции на территории России и стран СНГ по количеству пользователей", — отметили в РФПИ в пятницу.

"При создании СП в 2019 году РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на приобретение пакета 7,85% акций СП у Alibaba Group. Соответствующий опцион был реализован 28 января 2021 года", — добавили в фонде.

"Участие партнеров из числа ключевых суверенных фондов Ближнего Востока в приобретении акций "AliExpress Россия" подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность совместного предприятия, которое, несмотря на высокую конкуренцию, сохраняет ведущие позиции на международном рынке электронной коммерции, активно развиваясь как в России, так и странах СНГ", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей "AliExpress Россия", в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн.

"Рассчитываем, что в перспективе "AliExpress Россия" войдет в число крупнейших маркетплейсов Европы", — заявил Дмитриев.

"Социальные и экономические последствия коронавируса продолжат стимулировать спрос в сегменте электронной коммерции, что делает данный проект особенно актуальным. Mubadala сохраняет приверженность к расширению портфеля проектов в России в долгосрочной перспективе благодаря привлекательным инвестиционным возможностям, которые позволят обеспечить стабильную и значимую прибыль", — цитирует фонд главу Mubadala в России и СНГ Фариса Аль-Мазруи.

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Компании , Кирилл Дмитриев , Мегафон , Alibaba , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций
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