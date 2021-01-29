Экспорт нефти из России по трубе достиг минимума за 16 лет 

Экспорт нефти из России в 2020 году в дальнее зарубежье трубопроводным транспортом опустился до минимума за 16 лет из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и снижения спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса, сообщает международное ценовое агентство Argus.

По данным агентства, отгрузки сырья по системе "Транснефти" в дальнее зарубежье в 2020 году по сравнению с 2019 снизились на 26,54 миллиона тонн (540 тысяч баррелей в стуки), до 195,36 миллиона тонн (3,89 миллиона баррелей в сутки). "Это стало минимальным уровнем с 2004 года, когда поставки составили 3,76 миллиона баррелей в сутки (188,74 миллиона тонн)", — сообщается в обзоре.

"Уменьшение экспорта и транзита нефти стало следствием сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в условиях значительного ослабления мирового спроса на сырье из-за пандемии COVID-19", — поясняет агентство.

В то же время, отмечается в обзоре агентства, ослабление ограничений по сделке ОПЕК+ позволит увеличить в 2021 году прокачку сырья на российские НПЗ.

Издание со ссылкой на данные экспедиторов также сообщило, что объем экспорта и транзита нефти по железной дороге из России по итогам 2020 года вырос на 628,3 тысячи тонн (12,3 тысячи баррелей в сутки) по сравнению с 2019 годом, до 2,75 миллиона тонн (54,6 тысячи баррелей в сутки). Это максимальный показатель с 2016 года.

"Колесные" поставки нефти из России в прошлом году оставались на повышенном уровне вследствие ограниченной загрузки заводов, в том числе на фоне ослабления спроса на энергоносители из-за пандемии COVID-19. В предыдущие годы "колесный" экспорт неуклонно снижался благодаря расширению мощностей "Транснефти", — указывает издание.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

Россия в феврале сможет увеличить добычу на 65 тысяч баррелей в сутки и на столько же в марте, ее новые обязательства в рамках сделки ОПЕК+ составляют 9,184 миллиона баррелей в сутки на февраль и 9,249 миллиона баррелей в сутки на март. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.