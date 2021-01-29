Власти Германии совершили ряд ошибок, продвигая проект газопровода «Северный поток — 2», однако его прекращение чревато серьёзными рисками. Такое мнение высказал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

По мнению парламентария, главной ошибкой Берлина было то, что проект с самого начала являлся политическим. Он напомнил, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер провёл досрочные выборы и ушёл работать в «Газпром»

Понятно, что если бывший канцлер Германии берёт на себя такую важную функцию, то это проект политический и потенциально скандальный, — цитирует Кизеветтера издание Deutsche Welle.

Он добавил, что другим просчётом стало восприятие проекта как сугубо двустороннего, даже несмотря на то, что энергетические вопросы решаются на уровне всего Евросоюза . Это привело к недопониманию с другими членами ЕС. Также власти Германии совершили ошибку, не обсудив «Северный поток — 2» с Польшей, Украиной и странами Балтии, интересы которых он затрагивает.

Кизеветтер подчеркнул, что остановка проекта газопровода будет политически неверным шагом, так как правительству ФРГ придётся выплачивать огромные компенсации и нарушать договор. Кроме того, по мнению политика, у Германии будет гораздо больше влияния на Россию в случае завершения строительства газопровода. Кизеветтер не исключил, что Берлин сможет увязать поставки газа с политическими вопросами, например, урегулированием украинского конфликта, действиями РФ в Ливии и Сирии.

Ранее стало известно, что власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода с приходом к власти в США администрации Джо Байдена , заверил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.