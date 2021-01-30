Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.55
92.02
91.69
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

В Goldman Saсhs назвали чрезвычайно переоцененные компании 

Майк Габриелян 2 часа назад
В Goldman Saсhs назвали чрезвычайно переоцененные компании
Фото: Reuters
В Goldman Saсhs составили список акций 39 компаний, которые могут стать «пузырями». В банке считают, что оценки многих компаний «чрезвычайно завышены». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs от 22 января «US Weekly Kickstart».
Эксперты говорят, что на бумаги компаний, которые стоят в 20 раз больше своей выручки, приходится четверть торгов рынка США. При этом их доля в рыночной капитализации более чем в два раза меньше.
Особенно тревожат быстрорастущие акции компаний с мультипликатором EV/sales (оценивает сколько годовых выручек стоит компания) выше 20. Объемы торгов такими бумагами резко растут. В 2019 году на них приходилось 2% объема торгов, в 2020 — 10%, а в последний месяц — 23%. Рыночная капитализация этого сегмента составляет 9% от всего американского фондового рынка.
Инвестбанк опубликовал список из 39 компаний с рыночной капитализацией выше10 млрд долларов, выручкой выше 50 млн (4-й квартал прошлого года) и мультипликатором EV/sales выше 20.
По версии Goldman Saсhs, среди возможно переоцененных компаний — Cloudflare, Crowdstrike, Zoom, Datalog, Palantir и ряд других. У них имеется высокий мультипликатор стоимости бизнеса к его выручке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России заявил о росте международных резервов страны.
Видео дня. В некоторых регионах России зафиксировали рост цен на яйца
Комментарии
Компании , Инвестбанк , Центральный банк России , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение