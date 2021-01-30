В Goldman Saсhs назвали чрезвычайно переоцененные компании 

В Goldman Saсhs составили список акций 39 компаний, которые могут стать «пузырями». В банке считают, что оценки многих компаний «чрезвычайно завышены». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs от 22 января «US Weekly Kickstart».

Эксперты говорят, что на бумаги компаний, которые стоят в 20 раз больше своей выручки, приходится четверть торгов рынка США. При этом их доля в рыночной капитализации более чем в два раза меньше.

Особенно тревожат быстрорастущие акции компаний с мультипликатором EV/sales (оценивает сколько годовых выручек стоит компания) выше 20. Объемы торгов такими бумагами резко растут. В 2019 году на них приходилось 2% объема торгов, в 2020 — 10%, а в последний месяц — 23%. Рыночная капитализация этого сегмента составляет 9% от всего американского фондового рынка.

Инвестбанк опубликовал список из 39 компаний с рыночной капитализацией выше10 млрд долларов, выручкой выше 50 млн (4-й квартал прошлого года) и мультипликатором EV/sales выше 20.

По версии Goldman Saсhs, среди возможно переоцененных компаний — Cloudflare, Crowdstrike, Zoom, Datalog, Palantir и ряд других. У них имеется высокий мультипликатор стоимости бизнеса к его выручке.