Долги Первого канала могут конвертировать в акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ВТБ.
«ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала, и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции», — сказали в банке.
Доля банка в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании. Накануне правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров АО «Первый канал». Среди них три представителя ВТБ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Goldman Saсhs назвали чрезвычайно переоцененные компании.