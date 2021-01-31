Долги Первого канала могут конвертировать в акции 

«ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала, и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции», — сказали в банке.