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Долги Первого канала могут конвертировать в акции 

Майк Габриелян 1 час назад
Долги Первого канала могут конвертировать в акции
Фото: РИА Новости
Долги Первого канала могут конвертировать в акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ВТБ.

«ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала, и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции», — сказали в банке.

Доля банка в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании. Накануне правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров АО «Первый канал». Среди них три представителя ВТБ.
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