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«Ведомости»: ЦБ готовит отмену кризисных послаблений для банков 

Ura.Ru 39 минут назад
ЦБ отменит кризисные послабления для банков
Фото: РИА Новости
Банк России может отказаться от поддержки кредитных учреждений в ближайшее время. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной полагают, что для банков кризис закончился.
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов рассказал «Ведомостям», что ситуация в банковском секторе по итогам прошлого года выглядит достаточно управляемой.

«Имеющийся у банков запас прочности позволит им чувствовать себя уверенно даже при отмене кризисных послаблений», — считает Данилов.

По данным ЦБ, чистая прибыль российских банков в 2020 году составила 1,6 трлн рублей. По прогнозам специалистов регулятора этом году прибыль также может превысить один трлн рублей, напоминает Nation News. Ранее экономисты предсказали закрытие в России порядка 30 банков в 2021 году. Как уточняет телеканал 360, прежде всего это касается небольших кредитных организаций.
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Компании , Эльвира Набиуллина , Александр Данилов , Центральный банк России , Ведомости , Телеканал "360° Подмосковье"
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