Аэропорт «Шереметьево» ограничил бесплатный въезд

До 1 февраля въезжать на территорию аэропорта «Шереметьево» бесплатно на десять или на 15 минут в зависимости от терминала можно было бесконечное количество раз.

Теперь при третьем заезде, как только водитель получает парковочный билет, включается оплата, которую здесь называют пенями. Цена вопроса — от одной до трех тысяч рублей в зависимости от терминала.

Комментирует оператор службы паркинга «Шереметьево».

— Например, возьмем терминал D. Что касается привокзальной территории, то если водитель заедет третий раз, то с первой минуты пени — тысяча рублей полный или неполный час.

— А есть больше тариф? Это зависит от терминала?

— Да, зависит. В терминале B десять минут бесплатных и пени в размере трех тысяч рублей. Это касается только привокзальной территории. Если вы заезжаете на парковку, то никаких пеней вам не начисляется. В терминале B, например, на паркинге 30 минут бесплатных. А в терминале D бесплатного времени нет, там 250 рублей час.

Нововведения, как рассчитывают в «Шереметьево», должны помочь оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов. О том, на ком они отразятся больше всего, рассуждает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов

«Эта мера направлена против нескольких категорий водителей. Первая — это таксисты, которые работают не в классическом режиме по вызовам из соответствующего приложения, а которые работают исключительно по аэропортам. Вторая категория — это шаттлы, которые из гостиниц, из каких-либо других мест, допустим, перехватывающие парковки, которые есть в большом количестве около каждого аэропорта, привозят туда людей или встречают людей. Такие шаттлы обычно курсируют как минимум раз в полчаса. И еще это люди, которые не нашли место для парковки около «Шереметьево» и ездят просто кругами, чтобы дождаться того человека, которого они встречают».

В зоне аэропорта обычно отстаиваются те, кто работает не так уж легально, у кого какой-нибудь левый профиль в агрегаторе и он просто боится ездить по городу, говорит таксист Егор, подчеркивая, что введение третьего платного въезда в «Шереметьево» никоим образом не отразится на его работе.

«Они отстаиваются в зоне аэропорта для того, чтобы подхватить клиента, отвезти в Москву, например, и мгновенно вернуться обратно. По сути, они мешают работать нормальным таксистам, которые никогда не стоят и не ждут в аэропорту. Потому что за то время, когда они стоят в аэропорту в электронной очереди, а она есть в большинстве агрегаторов, можно заработать нормальные деньги и не тратить свое время. То есть прежде всего это таксисты, у которых из легального только автомобиль, взятый в аренду, разрешение, которое именно к этому автомобилю прикрепляется, и больше ничего».

В отеле «Атланта Шереметьево», который расположен в 15 минутах езды от аэропорта, для гостей организуют бесплатный двусторонний трансфер. Однако новость о третьем платном въезде в «Шереметьево» в гостинице узнали только от Business FM:

— Я вообще первый раз слышу об этом.

— Вы чаще въезжаете на территорию?

— Ну, сейчас нет, а летом, конечно, чаще. Скорее всего, будет какой-то абонентский пакет платный-бесплатный. Бесплатно навряд ли что-то будет. Потому что аэропорт бесплатно — это странно как-то. Подъехать два раза — это вообще очень сложно. Даже в течение двух часов все равно по разу получается, особенно в терминал B — строится дорога, метро проводится, там все время ремонтные работы — в течение 40 минут ты все равно только доезжаешь до места назначения. Я думаю, что это нереально. Просто одна и та же машина, получится, что так и есть — два раза».