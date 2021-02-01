В АКОРТ заявили, что торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров 

"В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне", — сообщили в организации, отвечая на вопрос о влиянии роста стоимости грузоперевозок морем на стоимость товаров у российских ретейлеров.