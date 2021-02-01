«Газпром» поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье

"Газпром" в январе поставил на экспорт в дальнее зарубежье исторически рекордный для этого месяца объем газа — 19,4 миллиарда кубометров, сообщает компания.

"Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья — 19,4 миллиарда кубических метров газа. Это на 45,4% (на 6,1 миллиарда кубических метров) больше, чем в январе прошлого года, и лучший показатель для этого месяца за всю историю экспортных поставок компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что закупку у "Газпрома" увеличили такие крупные потребители российского газа как Германия — на 32,4%, Италия — на 221,5%, Турция — на 20,8%, Франция — на 77,3%, Нидерланды — на 21,2% и Польша — на 89,9%.

ДОБЫЧА ГАЗА

Добыча газа "Газпрома" в январе 2021 года, по предварительным данным, выросла на 6,4% в годовом выражении и составила 47 миллиардов кубометров, сообщила компания.