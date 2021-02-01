Xiaomi подала в суд на Минфин и Минобороны США

Компания Xiaomi, один из крупнейших производителей смартфонов в Китае, подала иск в суд округа Колумбия против Министерства финансов Министерства обороны США . Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании в воскресенье.

"Компания подала иск в суд округа Колумбия в отношении министерства обороны и министерства финансов Соединенных штатов 29 января 2021 года. Компания уверена, что решение о ее включении в список "Коммунистических военных компаний Китая" было некорректным и лишило компанию возможности проведения должной правовой процедуры. Стремясь защитить интересы пользователей в мире, партнеров, сотрудников и акционеров, компания просит суд объявить решение незаконным и отменить его", — говорится в тексте.

Также в сообщении отмечается, что корпорация будет уведомлять акционеров и потенциальных инвесторов об изменениях, связанных с делом.

14 января пресс-служба Пентагона сообщила, что американское оборонное ведомство расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, включая Xiaomi. 15 января компания выступила с заявлением, в котором отрицала связь с военной отраслью КНР и заверила, что примет меры для защиты интересов своих акционеров в ответ на санкции со стороны США.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге. За последний год их цена выросла на 180%. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку $100 млрд