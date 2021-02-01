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«Газпром» отправил за рубеж рекордное количество газа 

Павел Тиунов 1 час назад
«Газпром» отправил за рубеж рекордное количество газа
Фото: ТАСС
За январь 2021 года «Газпром» осуществил рекордные поставки газа в страны дальнего зарубежья, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение представителей компании. Речь о 19,4 миллиарда кубометров газа.
В «Газпроме» пояснили, что указанный объем больше на 45,4%, чем за аналогичный период 2019 года, и вообще это наилучший показатель для января за всю историю компании. Львиная доля природного ресурса была отправлена в европейские страны, которые с началом нового года нарастили закупки.
Больше всех запросила Италия, она увеличила объём на 221,5%. На втором месте оказалась Польша с показателем прироста в 89,9%, на третьем — Франция (77,3%). В списке нарастивших закупки также значатся Германия (32,4%), Нидерланды (21,2%) и Турция (20,8%).
На фоне роста объемов запрашиваемого ресурса выросла и добыча газа, добавили в компании. В январе «Газпром» добыл на 6,4% больше «голубого топлива» в годовом выражении и перешагнул отметку в 47 миллиардов кубометров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», европейские страны оставили Украину без «реверсного» газа, который перепродавали Киеву, получив его из России. Все дело в резко возросшем спросе на «голубое топливо» во всем мире. Эксперты заявили, что Европа начала испытывать острую нехватку запасов газа. Всё дело в том, главные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар — сократили добычу. Сложная ситуация в государствах Старого света возникла в том числе из-за того, что большинство энергоресурсов уходит с рынка в Азию, где за них платят больше. Как результат, сегодня европейцы вынуждены отбирать топливо из собственных подземных хранилищ. Венгрия, Польша и Словакия в создавшихся условиях отказались от «реверсных» поставок газа в Украину. Собственных ресурсов у Киева точно не хватит, поэтому не исключено, что украинским властям придется идти «на поклон» к Москве, отметили аналитики.
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Компании , Газпром
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