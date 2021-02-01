«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором» 

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«Газпром-медиа» сообщил о расторжении договора с оператором цифровой среды «Триколор» с 1 февраля 2021 года, пишет РБК.

Отмечается, что причиной расторжения договора между сторонами стало желание «Триколора» пересмотреть условия контракта с телевизионной компанией «Ред Медиа», входящей в «Газпром-медиа».

С 1 февраля зрители «Триколора» не могут смотреть продукцию «Ред Медиа», в частности, пакет спортивных каналов, среди которых «МАТЧ! Футбол» и «МАТЧ Премьер».

«На данный момент оператором цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, входящим в холдинг «Газпром-медиа», подготовлено специальное предложение для абонентов «Триколора», оптимальное по соотношению цена-качество», — заявили в «Газпром-медиа».

Также в компании подчеркнули, что «Газпром-медиа» готов продолжать переговоры с оператором «Триколор».