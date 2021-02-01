Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором» 

Лера Букина 2 часа назад
«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором»
Фото: РИА Новости
«Газпром-медиа» сообщил о расторжении договора с оператором цифровой среды «Триколор» с 1 февраля 2021 года, пишет РБК.
Отмечается, что причиной расторжения договора между сторонами стало желание «Триколора» пересмотреть условия контракта с телевизионной компанией «Ред Медиа», входящей в «Газпром-медиа».
С 1 февраля зрители «Триколора» не могут смотреть продукцию «Ред Медиа», в частности, пакет спортивных каналов, среди которых «МАТЧ! Футбол» и «МАТЧ Премьер».

«На данный момент оператором цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, входящим в холдинг «Газпром-медиа», подготовлено специальное предложение для абонентов «Триколора», оптимальное по соотношению цена-качество», — заявили в «Газпром-медиа».

Также в компании подчеркнули, что «Газпром-медиа» готов продолжать переговоры с оператором «Триколор».
Ранее «Рамблер» сообщал, что латвийское кабельное телевидение лишится трансляции программ Первого канала, НТВ и Ren TV.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Комментарии 1
Компании , Газпром-медиа , РЕН ТВ , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение