ВТБ запустит сервис подписки на авто

ВТБ совместно с « ВТБ Лизинг » собирается запустить сервис долгосрочной аренды автомобилей для физлиц. В тестовом режиме подписка появится в первом полугодии 2021 года.

Схема, по которой будет работать сервис, следующая: «ВТБ Лизинг» по запросу клиента покупает машину и отдает ему в пользование на срок до двух лет. Клиент в течение этого периода ежемесячно вносит фиксированную плату. По расчетам ВТБ, платеж по подписке будет в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту, и на 15—20% выгоднее аренды авто через сервис каршеринга.

«Сервис предполагает гибкие условия аренды на срок от шести до 24 месяцев, контрактный пробег до 20 тысяч километров в год с возможностью его увеличения. На пилотном этапе мы предложим пока ограниченное число моделей в марках среднего и верхнего ценового сегмента. В зависимости от результатов тестирования в дальнейшем число брендов может быть расширено», — сообщил журналистам заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.

ВТБ возьмет на себя расходы по регистрации автомобиля, техобслуживанию, замене расходных материалов, страхованию, замене шин и консьерж-сервис. Клиент самостоятельно будет оплачивать лишь топливо, мойку, парковку и штрафы.