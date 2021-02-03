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​ВТБ планирует запустить сервис подписки на авто 

Банки.ру и ещё 2 3 часа назад
ВТБ запустит сервис подписки на авто
Фото: ТАСС
ВТБ совместно с «ВТБ Лизинг» собирается запустить сервис долгосрочной аренды автомобилей для физлиц. В тестовом режиме подписка появится в первом полугодии 2021 года.
Схема, по которой будет работать сервис, следующая: «ВТБ Лизинг» по запросу клиента покупает машину и отдает ему в пользование на срок до двух лет. Клиент в течение этого периода ежемесячно вносит фиксированную плату. По расчетам ВТБ, платеж по подписке будет в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту, и на 15—20% выгоднее аренды авто через сервис каршеринга.

«Сервис предполагает гибкие условия аренды на срок от шести до 24 месяцев, контрактный пробег до 20 тысяч километров в год с возможностью его увеличения. На пилотном этапе мы предложим пока ограниченное число моделей в марках среднего и верхнего ценового сегмента. В зависимости от результатов тестирования в дальнейшем число брендов может быть расширено», — сообщил журналистам заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.

ВТБ возьмет на себя расходы по регистрации автомобиля, техобслуживанию, замене расходных материалов, страхованию, замене шин и консьерж-сервис. Клиент самостоятельно будет оплачивать лишь топливо, мойку, парковку и штрафы.
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