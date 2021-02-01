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Сбер попал в список самых сильных банковских брендов мира 

Вероника Полынина 2 часа назад
Сбер попал в список самых сильных банковских брендов мира
Фото: РИА Новости
Сбер возглавил рейтинг самых сильных банковских брендов мира Brand Finance Banking 500, сообщает РБК.
Сбер получил 92 балла из 100. При расчете этого показателя учитывались в том числе инвестиции Сбера в маркетинг, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация.
На втором месте — один из крупнейших банков в Юго-Восточной Азии BCA (Bank Central Asia), который получил 91,6 балла.
Год назад Сбер и BCA разделили первое место.
По версии Brand Finance, Сбер снова стал самой дорогой торговой маркой в России. Эту позицию он удерживает с 2017 года. В глобальном рейтинге самых дорогих торговых марок российский банк занял 180-е место.
Как сообщал «Рамблер», в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда» Сбер занял третье место. Этот показатель учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний.
На первом месте рейтинга по «силе бренда» оказалась китайская компания WeChat, второе место — у итальянской Ferrari.
Самым дорогим брендом оказался Apple, а самым быстрорастущим брендом названа Tesla.
Большую часть рейтинга Brand Finance Global 500 за 2021 год занимают американские и китайские компании — на их долю пришлось две трети совокупной стоимости брендов. Из российских брендов в рейтинг попали только Сбер, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».
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Компании , Ferrari , Газпром , Apple , Лукойл
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