Сбер попал в список самых сильных банковских брендов мира 

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Сбер возглавил рейтинг самых сильных банковских брендов мира Brand Finance Banking 500, сообщает РБК

Сбер получил 92 балла из 100. При расчете этого показателя учитывались в том числе инвестиции Сбера в маркетинг, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация.

На втором месте — один из крупнейших банков в Юго-Восточной Азии BCA (Bank Central Asia), который получил 91,6 балла.

Год назад Сбер и BCA разделили первое место.

По версии Brand Finance, Сбер снова стал самой дорогой торговой маркой в России. Эту позицию он удерживает с 2017 года. В глобальном рейтинге самых дорогих торговых марок российский банк занял 180-е место.

Как сообщал «Рамблер», в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда» Сбер занял третье место. Этот показатель учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний.

На первом месте рейтинга по «силе бренда» оказалась китайская компания WeChat, второе место — у итальянской Ferrari

Самым дорогим брендом оказался Apple , а самым быстрорастущим брендом названа Tesla.