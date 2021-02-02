Чистый убыток BP в 2020 году составил $20,31 млрд 

Чистый убыток британской нефтегазовой компании BP, приходящийся на акционеров компании, по итогам 2020 года составил $20,31 млрд против прибыли в $4,03 млрд годом ранее, следует из отчета BP.

За четвертый квартал прошлого года этот показатель оказался положительным — прибыль составила $1,36 млрд (рост год к году в 71,5 раза).

Выручка компании в 2020 году снизилась на 35% — до $180,37 млрд, за четвертый квартал показатель уменьшился на 37% — до $44,79 млрд

Свободный денежный поток за вычетом компенсационных платежей, связанных с повлекшей масштабный разлив нефти аварией в Мексиканском заливе, составил в 2020 году $13,8 млрд Капитальные затраты BP по итогам года достигли $12,03 млрд против $15,24 млрд годом ранее.

Добыча по группе BP в 2020 году снизилась на 8,1% и достигла 3,47 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Убыток от участия в "Роснефти"

Компания BP в 2020 году получила убыток до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в размере $238 млн против $2,3 млрд прибыли годом ранее, говорится в отчете BP.

В четвертом квартале этот показатель оказался положительным — прибыль составила $295 млн (снижение в 1,8 раза).

На долю ВР пришлось 877 тыс. баррелей нефти в сутки из добычи "Роснефти", что почти на 5% ниже, чем годом ранее (923 тыс. баррелей в сутки). Добыча газа, приходящаяся на BP в добыче "Роснефти", выросла до 1,286 млн куб. футов в сутки против 1,279 млн годом ранее. Всего добыча углеводородов в доле ВР составила 1,098 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, что составляет почти треть от всей добычи британской компании (3,47 млн б.н.э.).