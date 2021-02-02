Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Чистый убыток BP в 2020 году составил $20,31 млрд 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Чистый убыток BP в 2020 году составил $20,31 млрд
Фото: Reuters
Чистый убыток британской нефтегазовой компании BP, приходящийся на акционеров компании, по итогам 2020 года составил $20,31 млрд против прибыли в $4,03 млрд годом ранее, следует из отчета BP.
За четвертый квартал прошлого года этот показатель оказался положительным — прибыль составила $1,36 млрд (рост год к году в 71,5 раза).
Выручка компании в 2020 году снизилась на 35% — до $180,37 млрд, за четвертый квартал показатель уменьшился на 37% — до $44,79 млрд
Свободный денежный поток за вычетом компенсационных платежей, связанных с повлекшей масштабный разлив нефти аварией в Мексиканском заливе, составил в 2020 году $13,8 млрд Капитальные затраты BP по итогам года достигли $12,03 млрд против $15,24 млрд годом ранее.
Добыча по группе BP в 2020 году снизилась на 8,1% и достигла 3,47 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Убыток от участия в "Роснефти"

Компания BP в 2020 году получила убыток до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в размере $238 млн против $2,3 млрд прибыли годом ранее, говорится в отчете BP.
В четвертом квартале этот показатель оказался положительным — прибыль составила $295 млн (снижение в 1,8 раза).
На долю ВР пришлось 877 тыс. баррелей нефти в сутки из добычи "Роснефти", что почти на 5% ниже, чем годом ранее (923 тыс. баррелей в сутки). Добыча газа, приходящаяся на BP в добыче "Роснефти", выросла до 1,286 млн куб. футов в сутки против 1,279 млн годом ранее. Всего добыча углеводородов в доле ВР составила 1,098 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, что составляет почти треть от всей добычи британской компании (3,47 млн б.н.э.).
BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 1990-х годов. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти". Интересы ВР в совете директоров "Роснефти" представляют бывший глава британской компании Боб Дадли и ее новый глава Бернард Луни.
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
ТАСС: последние новости
"Яндекс.Такси" купит часть активов компании "Везет" за $178 млн "Яндекс.Такси" купит часть активов компании "Везет" за $178 млн Forbes: более $1,5 млрд заблокировано на зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций Forbes: более $1,5 млрд заблокировано на зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций В АКОРТ заявили, что торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров В АКОРТ заявили, что торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Комментарии
Компании , Боб Дадли , Роснефть
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение